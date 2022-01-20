  • 2022年1月20日 星期四
  • 20º
  • 60%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 倉鼠冼國林Omicron梁天琦竹篙灣

日報新聞 > 中國

習近平經濟思想研究中心掛牌

2022-01-20 列印
Previous Next

多家內地媒體報道，經黨中央批准，在國家發展改革委成立習近平經濟思想研究中心。習近平經濟思想研究中心一月十八日在北京正式掛牌。

據稱，報經黨中央批准，在國家發展改革委成立習近平經濟思想研究中心實體機構。習近平經濟思想研究中心於十八日舉行掛牌儀式，國家發展改革委黨組書記、主任、中心理事會理事長何立峰出席，並與中宣部副部長孫業禮共同為中心揭牌。

而國家發展改革委黨組副書記、副主任、中心常務副理事長唐登傑亦出席儀式。國家發展改革委黨組成員、副主任、中心理事會副理事長寧吉喆主持儀式。綜合報道

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd