中國攝影師羅冰（Luo Bing）的反種族歧視作品《All in Love》登上紐約時代廣場大屏幕。作品中三位女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。 而相片引起內地網民關注，有網民直指：「這才是正常的審美」。內地早前多個廣告因曾出現「眯眯眼」的模特兒，而被指辱華。而羅冰的反種族歧視作品《All in Love》，沒有選用「眯眯眼」的模特兒，令內地網民瘋狂轉傳及點讚。網民紛評論：「這次不再是瞇瞇眼」、「羅冰用一部作品警醒了多少無知的攝影師，甚麼所謂的高級臉，瞇瞇眼，故意扮醜等行徑只是黔驢技窮，迎合國際市場的行為。」、「美女不分國界」、「這才是正常的審美」、「這才是最具東方美感的美女，也是全世界正常的審美。」作品火紅，同時外界也關注有關亞洲模特兒。而美國時間二十日，《All in Love》中代表黃種人的女模特發聲，稱自己是一名留學生，在海外的生活中會接觸到不一樣的膚色和文化，喜歡書法和漢服，希望能夠在海外宣傳更多的中國文化。而攝影師羅冰周二於微博上發文指「All in Love，感恩所有」，他又表示「也算在「世界的十字路口」留下過痕跡了」。據百度百科資料顯示，羅冰出生上海，現居洛杉磯。二○二○年在電影《花木蘭》全球首映日與主演劉亦菲、甄子丹等合作；同年與小木蘭演員饒雪晶拍寫真，並刊登在Vogue和多個歐美雜誌。去年五月發佈攝影作品《窺蘭》、《向陽》，將花草和人物結合，相互映襯出一種新的美感。