北京天津暴雪持續三天

上周六內蒙古中部、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、河南、山東西部、湖北西北部及新疆沿天山一帶等地出現雪或雨夾雪。中央氣象台預計，中東部大範圍雨雪繼續「在線」兩天。而中央氣象台預計，一月二十五至二十八日中東部地區將迎來下輪更大範圍雨雪。中央氣象台指，一月二十一日至二十三日，受冷暖空氣共同影響，中國中東部出現今年以來最大範圍雨雪天氣。不但是本年以來最大範圍雨雪「上線」，同時會「在線」共三天。中國氣象局啟動四級應急響應。據悉，本次的雨雪分界線比往年同期偏北 。綜合報道