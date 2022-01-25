男童成功尋親竟成催命符 遭父母指貪財留遺書輕生

河北邢台尋親成功的十五歲男童劉學州，早前稱被生父母誣蔑貪財，決定起訴二人。近日有消息指他在三亞輕生。澎湃新聞向三亞市110指揮中心證實，劉學州自殺並經搶救無效死亡，具體情況仍在調查中。劉學州生前發佈一篇「生來即輕，還時亦淨」的長文，講述自己一生。文中稱，自己出生時被父母賣掉做禮金，四歲養父母雙亡，曾是校園欺凌的受害者，初中更疑似被男老師猥褻。文末寫道「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裏結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」劉學州在文中表示要將上班積蓄留給爺爺嫲嫲，網友資助款項就委託舅媽捐給「石家莊市孤兒院」。當地教育局回應，相關疑似猥褻事件正調查中。