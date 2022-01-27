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取得至少96項參賽資格創新高 ﻿冬奧下周開幕 中國隊最後衝刺﻿

2022-01-27 列印
■中國體育代表團一百多名運動員和教練員代表在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。
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北京冬奧會下月四日拉開帷幕，北京冬奧會中國體育代表團的一百多名運動員和教練員代表，在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。據內媒報道，中國體育代表團至少取得九十六個小項的參賽資格，創下歷史新高。

北京冬奧會中國體育代表團的一百多名運動員和教練員代表，日前在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。運動員們首先觀看了升國旗儀式，其後一起高唱《義勇軍進行曲》。升國旗儀式後，在平昌冬奧會金牌得主武大靖的帶領下，運動員和教練員代表們一起進行出征宣誓。出征宣誓之後，中國體育代表團的運動員們將陸續進入閉環管理，做好最後衝刺，全力備戰。儀式最後，所有人整齊劃一地高呼：「為了祖國衝衝衝，不負人民拼拼拼！」
  據內媒報道，在本次冬季奧運會七個大項、十五個分項、一百零九個小項中，中國體育代表團至少取得九十六個小項的參賽資格，其中包括一百九十個參賽席位，參賽運動員總數將超過一百六十人，這些數字均創下中國代表團參加冬奧會的歷史新高。其中，中國代表團在三十一個小項上是首次參加冬奧會。

  此外，《路透社》引述消息人士指，隨着北京冬奧會臨近，北京進一步收緊防疫，外交人員若出現病徵，必須到發熱門診求醫，亦要與普通民眾一樣到集中隔離點檢疫，有機會要與年幼子女分開。報道續指，美國駐華大使館因應北京收緊防疫措施，周一向美國國務院提出，授權容許部份駐華外交人員及家屬回國。華府正考慮有關要求。

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