取得至少96項參賽資格創新高 ﻿冬奧下周開幕 中國隊最後衝刺﻿

北京冬奧會下月四日拉開帷幕，北京冬奧會中國體育代表團的一百多名運動員和教練員代表，在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。據內媒報道，中國體育代表團至少取得九十六個小項的參賽資格，創下歷史新高。北京冬奧會中國體育代表團的一百多名運動員和教練員代表，日前在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。運動員們首先觀看了升國旗儀式，其後一起高唱《義勇軍進行曲》。升國旗儀式後，在平昌冬奧會金牌得主武大靖的帶領下，運動員和教練員代表們一起進行出征宣誓。出征宣誓之後，中國體育代表團的運動員們將陸續進入閉環管理，做好最後衝刺，全力備戰。儀式最後，所有人整齊劃一地高呼：「為了祖國衝衝衝，不負人民拼拼拼！」據內媒報道，在本次冬季奧運會七個大項、十五個分項、一百零九個小項中，中國體育代表團至少取得九十六個小項的參賽資格，其中包括一百九十個參賽席位，參賽運動員總數將超過一百六十人，這些數字均創下中國代表團參加冬奧會的歷史新高。其中，中國代表團在三十一個小項上是首次參加冬奧會。此外，《路透社》引述消息人士指，隨着北京冬奧會臨近，北京進一步收緊防疫，外交人員若出現病徵，必須到發熱門診求醫，亦要與普通民眾一樣到集中隔離點檢疫，有機會要與年幼子女分開。報道續指，美國駐華大使館因應北京收緊防疫措施，周一向美國國務院提出，授權容許部份駐華外交人員及家屬回國。華府正考慮有關要求。