中國積極發展高超音速技術，內地民企「凌空天行」計劃建造一種太空飛機，可借助火箭推動升入太空，公司聲稱能在一小時將人送往世界各地，更形容他們研發的是「帶翅膀的火箭」。根據「凌空天行」網站的動畫顯示，乘客登上連接火箭的飛機，飛機從發射台上垂直升空。飛機升空脫離火箭後，火箭下降到地面，還可以繼續為下一個太空飛機提供火箭推力。凌空天行總裁助理沈海濱表示，他們的太空飛機垂直升空，到達目的後垂直降落，中間階段在距離地面二十至一百公里的所謂「臨近空間」做無動力飛行。根據凌空天行公司制定的發展路線圖，公司將在二○二三年進行高超音速飛行器載貨試驗，二○二五年啟動運營。他們期望最快能夠在三○年交付這種高超音速載人飛機。公司又預計該種飛機未來型號能以更快速度飛行，最終達到每小時七千公里，到二○四五年，中國航天客運將能夠實現一小時內到達全球任何地方的目標。