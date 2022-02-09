「奧運小王子」：藏品像我孩子

在北京西城區的一條胡同裏，藏着一個微型「奧運博物館」，一間只有三十多平方米的平房，卻擺滿五千多件奧運藏品。這些藏品的「主人」名叫張文全（見圖），一名建築公司的普通職員，而許多熟悉他的人更願意稱他為「奧運小王子」。據《新民晚報》報道，二千年雪梨奧運會時張文全十四歲，首次關注奧運藏品，買了一些奧運吉祥物、手錶、景觀旗等紀念品。二○○八年北京奧運，唸大學的張文全成為志願者，並獲得志願者先進榮譽，自此對收藏奧運紀念品有了濃厚興趣。如今，張文全的藏品已超過五千件，包括約一千個奧運吉祥物。今年北京冬奧開幕，張文全的奧運博物館進駐百餘款「冰墩墩」和「雪容融」，包括不少限量款。這些藏品幾乎耗費張文全所有的積蓄，但哪怕手頭並不寬裕，他都不捨得出售，「這些藏品都像我的孩子一樣。」