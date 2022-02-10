12歲演講成熱話 谷愛凌大跳台冠軍成歷史第一人

谷愛凌拿下自由式滑雪女子大跳台決賽冠軍，這個項目是冬奧歷史上的第一次設置，她創下了歷史第一人的成績，一時之間，這個陽光、漂亮，充滿活力的女孩，全球人氣急升。她的成功，她的人生事跡，被人們挖出來，大家發現原來她是一個天賦異稟的人，與此同時，她在十二歲時發表的一段演講也火了，網民們紛紛轉發。谷愛凌在演講中提到三歲開始滑雪，九歲便奪得少年組滑雪冠軍，十四歲拿到五十塊金牌，被稱為「滑雪天才少女」。七歲的時候就選擇了一個難度更高的挑戰，當時在她面前有兩個挑戰，一個競速，很簡單，是女生們都會選擇的項目，一個是自由式滑雪，這個項目是被男生統治的項目，但是她毫不猶豫選擇了這個難度更大的項目；媽媽也同意了，當時自由式滑雪中只有她一名女性，因為周圍的運動員都是男性，所以很難融入，她花了三年的時間，才融入隊伍，交到最好的朋友，可見她這一路走得有多艱難。演講中她又提到，女性在體育事業上傳統以男性為主道，性別歧視雖有進展但仍舊存在，她舉例指，自由式滑雪女子組冠軍通常得到六百美元，男子組則是一萬二千美元，作為一個女孩，儘管在一個被男性統治的運動項目中會遇到很多困難，她也為能有這份經歷而感到感激。谷愛凌通過這份經歷成為了一個更好的滑雪運動員。十二歲的谷愛凌演講中鼓勵女性走出舒適區，用行動告訴男性，女性也和他們一樣強大。