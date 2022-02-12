冰墩墩大熱現短缺 600人慘被騙買假貨

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅，成了行騙者的工具。至少六百名內地消費者日前舉報投訴「好特賣商城臨期食品」應用程式，涉嫌虛假售賣「冰墩墩」鑰匙扣等產品。同時，內媒調查發現，該應用程式未經授權售賣「冰墩墩」鑰匙扣，卻一晚預售九千餘件。近六百名內地消費者日前投訴，「好特賣商城臨期食品」App涉嫌虛假售賣冰墩墩鑰匙扣。「好特賣商城臨期食品」App發表聲明回應指，該店售賣的「冰墩墩」鑰匙扣為預售線上測試渠道，原計劃十五至三十個工作日發貨，「短時間意外產生大量訂單，以及現階段產品短缺的現狀，是平台公司所未預料到的。」聲明稱，將會陸續處理用戶退款，「若繼續等待產品發貨，可暫不退款，您的訂單平台會在到貨後第一時間發出。」截至本月十日中午十二點，維權群內已有六十餘人收到退款。同時，內媒調查發現，「好特賣商城臨期食品」App從裏到外都是假的：這一冒用「好特賣」品牌的山寨店，未經官方授權售賣「冰墩墩」鑰匙扣，並在全網斷貨的情況下一晚預售九千餘件「冰墩墩」鑰匙扣。還有消費者向警方投訴後發現，該應用程式收款公司的註冊地址也是假的。目前在官方旗艦店，「冰墩墩」鑰匙扣等紀念品均為預售，一般付款後三十天內發貨，但目前預售商品亦已售罄。同時，有顧客在閒魚等二手平台發帖，願以原價的雙倍購買「冰墩墩」鑰匙扣，但亦未能成功求購。