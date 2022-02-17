台灣最大詐騙集團 主腦沈長聲猝死

台灣史上涉款最高額的最大詐騙集團「鴻源」主腦沈長聲，本月十五日晚間在內地廈門的防疫酒店內猝死，死因仍待當局執法部門調查。據悉，沈長聲前日從台北飛抵廈門，入住廈門夏商怡翔酒店隔離，前晚九時許，旅館人員發現沈的房間有水流出走廊，於是用匙打開房門檢查，赫見住客在浴室內已無生命跡象，即報警求助。有台灣媒體報道指，沈長聲疑似在洗澡時猝逝。鴻源集團在一九八一年起，以每月四分利的高利率吸引市民投資，成立八年內吸引逾十六萬名投資者，吸金近一千億元新台幣（約二百八十億港元），被形容是台灣「最強老鼠會」。其後沈長聲被判囚七年，服刑四年多假釋出獄，出獄後被台灣傳媒發現，其生活十分奢華。