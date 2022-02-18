江蘇「豐縣生育八孩女子」身份成謎

江蘇省委省政府昨日決定成立調查組，對「豐縣生育八孩女子」事件進行全面調查，徹底查明事實真相，對有關違法犯罪行為依法嚴懲，對有關責任人員嚴肅追責。今年一月二十八日以來，「豐縣生育八孩女子」引發社會廣泛關注。在江蘇省徐州市豐縣歡口鎮，八位孩子的媽媽「楊某俠」衣著單薄，住在簡陋、寒冷的破屋裏，更被「丈夫」董志民用鎖鏈鎖住。儘管當地政府已承認事件涉及人口拐賣，但「楊某俠」的真實身份仍然成疑。董志民在一九九八年與妻子「楊某俠」結婚，但結婚證相中的「楊某俠」，與此前影片中被鐵鏈栓鎖、神智不清的女子，不像同一人。（圖）