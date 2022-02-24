廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人

廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步走過去，看到遠處江水裏有位老伯，譚心想：「當時水流有點急，老伯順着江水愈漂愈遠，天氣又冷，如果不能及時救上來，很快就會有生命危險」。因此，他不假思索，就帶上救生圈跳進江裏，迅速游到老伯身旁，他把救生圈給老伯抓住，然後慢慢拖着他游到岸邊，水警巡邏艇很快到位，把兩人救上船，幸好兩人無恙。