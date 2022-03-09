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去年14名中管幹部受審 追繳共596億人民幣

2022-03-09 列印
■周強發表工作報告，指出高壓打貪彰顯中央反腐決心。
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在北京，最高人民法院院長周強發表工作報告，指過去一年審結貪污賄賂、瀆職等案件合共有二點三萬宗，涉及二點七萬人，十四名原中管幹部受到審判，包括原雲南省委書記秦光榮，以及貴州省政協原主席王富玉等，並加大職務犯罪贓款贓物追繳力度，實際追繳到位五百九十六點六億元人民幣，彰顯黨中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心，今年將保持懲治貪污受賄犯罪高壓態勢，加大對行賄懲治力度。

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