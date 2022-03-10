中國留學生已撤出烏危險區域

中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域，而中國留學生整體撤離工作有序、安全。內地《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共一百一十五名中國留學生，乘坐大巴撤離，正前往安全地區。根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有二千七百人。大使館表示，至此在烏克蘭所有中國人已經撤出危險區域。發言人表示，烏克蘭局勢急劇惡化後，駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館緊急啟動中國留學生撤離行動。中國在烏克蘭留學生人數較多，撤離條件複雜，時間窗口很短，使館做出艱苦努力，整體撤離工作有序、安全。發言人又指，烏克蘭為中方在哈爾科夫的留學生開通撤離專列，為解救被困中國留學生提供積極有效幫助。中國駐烏使領館將繼續全力協助其他仍在烏克蘭的中國留學生安全轉移。中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域，而中國留學生整體撤離工作有序、安全。內地《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共一百一十五名中國留學生，乘坐大巴撤離，正前往安全地區。根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有二千七百人。大使館表示，至此在烏克蘭所有中國人已經撤出危險區域。發言人表示，烏克蘭局勢急劇惡化後，駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館緊急啟動中國留學生撤離行動。中國在烏克蘭留學生人數較多，撤離條件複雜，時間窗口很短，使館做出艱苦努力，整體撤離工作有序、安全。發言人又指，烏克蘭為中方在哈爾科夫的留學生開通撤離專列，為解救被困中國留學生提供積極有效幫助。中國駐烏使領館將繼續全力協助其他仍在烏克蘭的中國留學生安全轉移。