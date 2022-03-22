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英接力隊涉禁藥被DQ 蘇炳添等遞補奧運奪銅

2022-03-22 列印
■包括蘇炳添（左二）在內中國接力隊，在東京奧運四乘一百接力賽中遞補得銅牌。
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國際田聯（IAAF）昨日確認，中國男子四乘一百米接力隊正式贏得奧運銅牌，亞洲飛人蘇炳添首次獲得奧運獎牌。

由於國際體育仲裁法庭裁定，英國選手烏查違反興奮劑規則，英國隊被褫奪東京奧運銀牌成績，由加拿大補上得到銀牌，跑第四的中國隊則遞補摘銅，這是中國隊在奧運會一百米接力的歷史最佳成績。

由蘇炳添、謝震業、吳智強及湯星強組成的中國男子四乘一百米接力隊，在去年東京奧運決賽跑出三十七點七九秒，以第四名衝過終點。IAAF官網目前也更新了四位跑手的個人頁面，在榮譽列表中添加了奧運銅牌。

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