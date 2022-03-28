中移動中電信 俄卡巴斯基列美黑名單

美國聯邦通訊委員會（FCC）上周五宣佈，將中國移動（941）和中國電信（728）在美國的分公司，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。俄羅斯防毒軟件公司「卡巴斯基」亦同被列入清單。FCC表示，這些企業透過間諜活動，損害美國利益，措施可以確保美國的網絡安全。中國駐美大使館就批評FCC濫用國家權力，在沒有事實根據下再次惡意攻擊中國電信營運商，呼籲美方應立即停止對中國企業的無理打壓。「卡巴斯基」對FCC的決定表示失望，批評是政治決定。