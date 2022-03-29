東航黑盒仍在分析 遇難者DNA已配對

中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主席習近平昨日在中共中央政治局會議開始時，提議全體委員站立，為東航空難同胞默衰。國家應急指揮部新聞發佈會指出，一百三十二名遇難者的DNA比對工作已經完成，正在逐步完善遺體殘骸和遺物的移交工作，並表示僅靠黑盒子的數據不足以還原事故真相，因此在進行譯碼分析的同時，須盡最大努力收集更多飛機殘骸、事故相關影片和目擊者訊息。另外，有不少民眾將鮮花送到廣西消防駐地，希望消防員可以帶到空難現場紀念遇難者。當地花店亦將顧客預訂的鮮花送到事故發生地，稱有顧客堅持要送一百三十二朵花，以向所有遇難者致意。村民對空難感痛心，自發支援搜索行動，除了免費為參與救援的志願者修補車輛，又幫忙運送物資到搜救現場。北京青年報報道退票乘客遭受網絡暴力的問題。一名來自雲南的青年原定要前往廣州打工，但由於需要轉機且天氣不佳等因素，選擇了退票，未有搭上出事航班。隨後在抖音透露自己退票的經過，不料一些網民盜用內容不斷轉發，甚至冒充其名義開直播。令當事人受到不少批評，指他故意博取大眾關注，在壓力之下刪除了抖音上的相關內容。內地心理專家認為，普通人唯一能做的就是說一說，讓情緒有個出口，應該要鼓勵表達並給予正常的回應。失事客機航班編號為MU5735，本月二十一日由昆明起飛前往廣州，途中在廣西梧州上空失聯，事後證實飛機在高空急降，並垂直墜毀於藤縣山區，墜落地面向下延伸二十米深度。