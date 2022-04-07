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日報新聞 > 中國

四川宜賓5.1級地震 五山區落石須搶修

2022-04-07 列印
■四川宜賓市興文縣昨早發生地震。
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四川宜賓市興文縣昨天早上發生黎克特制五點一級地震，四川地震局派員趕往當地開展應急處置工作。據報，有六百四十五戶房屋受損，未有接獲傷亡報告。

中國地震台網正式測定，昨早七時五十分在四川宜賓市興文縣發生五點一級地震，震源深度十公里，重慶、成都等地都有震感，中國地震預警網提前十八秒，向民眾發出預警。興文縣啟動地震應急預案三級響應，相關部門前往災情現場，開展安全隱患排查工作。有五段山區道路出現落石，當局正進行搶修；同時，轉移了九百零六名民眾避險。網上流傳片段，王家鎮一所中學的學生迅速抱頭，躲到書枱下避難，然後有序撤離。老師表示是演練的成果，讓學生可以在地震發生時，做到處變不驚。

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