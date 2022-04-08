中醫藥抗疫大有可為 世衞認可有效治新冠

國家中醫藥局表示，世衞發佈的最新報告充份肯定了中醫藥的抗疫貢獻。國家中醫藥局負責人表示，報告對中國使用中醫藥抗擊新冠肺炎給予客觀、公正的評價，體現了世衞對中醫藥等傳統醫學的高度重視，也表明未來中醫藥在世界抗疫中大有可為。日前世衞在官網發佈《世界衞生組織中醫藥救治新型肺炎專家評估會報告》，世衞六個區域的二十一名國際專家參加評估會，指出中醫藥能有效醫治新冠肺炎，對輕至中度病症尤其有效，可降低中輕症惡化為重症的風險。報告亦鼓勵成員國考慮加入中醫藥作為治療方案之一。國家中醫藥局指，疫情發生以來局方積極推動中醫藥參與全球疫情防控，向國際社會分享經驗，已舉辦了一百多場抗疫專家視像交流和直播活動，向十多個有需求的國家和地區提供中醫藥產品，並選派中醫專家赴二十九個國家和地區幫助指導抗疫。