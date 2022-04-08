多地推置業補貼 鼓勵多生孩子

內地早年嚴格實施一孩政策，目前則面對出生率低和人口老化問題，在放寬至三孩政策後，多地政府陸續推出置業補貼，以鼓勵民眾積極生育。甘肅臨澤縣最先在去年九月提出置業補貼，針對生育二孩和三孩的當地戶籍常住家庭，如在城區購買物業，就給予最高四萬元人民幣的政府補助。四川綿陽城區亦按建築面積為二、三孩家庭，提供每平方米二百元人民幣的置業補貼，每戶最高可獲二萬；又鼓勵開發企業對多孩家庭，在給予最高優惠的基礎上再另提供特別優惠。不過內地房產研究專家指出，置業補貼措施因地而異，中西部和北部部份城市房價較低，因此給予置業優惠可以凸顯政策成效，相對減輕家庭的置業負擔，做到鼓勵生育的政策目標。