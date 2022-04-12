中國向巴爾幹地區運送武器 外交部：為落實雙邊合作

中國向巴爾幹半島國家塞爾維亞付運精密防空導彈系統。外媒消息指，有六架解放軍運輸機，先後飛越北約成員國土耳其及保加利亞的領空，在上周六抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德國際機場，相信運輸機載搭的是「紅旗-22」地對空防空導彈系統。外交部昨日確認有關消息屬實。報道指，這宗交易在二○一九年商定，塞爾維亞總統武契奇雖然未正面回應，但就表示將於本周展示軍方「最新的驕傲」。中國外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會上證實此事，指有關行動是為了落實中國和塞爾維亞雙邊合作，運送常規軍事物資，與當前局勢無關，希望外界不要過度解讀。俄羅斯入侵烏克蘭，令歐洲各國的國防意識增加，中國在此敏感時刻做出上述動作，分析認為是在對歐洲展示武力，說明中國日益增長的全球影響力，亦擔心現時向巴爾幹地區運輸武器，可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。