中國將發射六次飛行任務建太空站

神舟十三號載人飛船上周六早上重返地球，三名太空人翟志剛、王亞平和葉光富在空間站生活了一百八十三日，刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。中國載人航天工程辦公室主任郝淳在記者會指，神舟十三號任務圓滿成功，標誌着太空站關鍵技術驗證階段的「完美收官」，並透露今年將實施六次飛行任務，以完成中國太空站的在軌建造。郝淳表示，六次飛行任務包括五月發射天舟四號貨運飛船；六月發射神舟十四號載人飛船，三名太空人將進駐核心艙，在軌駐留六個月；七月發射問天實驗艙，與天和核心艙對接；十月發射夢天實驗艙，與核心艙對接，之後太空站三艙形成「T」字基本構型，完成中國太空站在軌建造。中國太空站建造完成後，將轉入為期十年以上的應用與發展階段，預定每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船，太空人將長期在軌駐留，開展科學實驗及維護工作。