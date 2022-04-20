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春雨早到 高雄芒果產量大減

2022-04-20 列印
■氣候異常影響高雄芒果開花期授粉，導致結果率不佳及出現落果現象。
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氣候異常影響高雄芒果產量大減，當局表示災損已達救助門檻，台灣農委會將公告救助措施。
由於春雨早到，影響高雄芒果開花期授粉，導致結果率不佳及出現落果現象。高雄本土種芒果種植面積共三百五十五公頃，受災減少兩成產量，而改良種芒果受災最嚴重，種植面積一千五百多公頃，整體產量銳減四成，其中以體型偏大見稱的金煌芒果則減產三成。

農業局啟動救助機制，認定受災嚴重，正爭取中央現金救助。農業局表示，改良種芒果預計每公頃救助九萬元新台幣（約二萬四千港元），本土種芒果每公頃救助七萬五千元（約二萬港元）。
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