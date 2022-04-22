博鰲論壇海南開幕 習近平提全球安全倡議

博鰲亞洲論壇年會昨日在海南開幕，國家主席習近平以視像方式發表講話。面對前所未有的世界變局，習近平強調要堅持真正的多邊主義，形容國際社會有如一部精巧的機器，拆掉任何一個零件會使整個機器運轉困難，所有人都會受損。



習近平表示，中方願意提出全球安全倡議，共同維護世界和平和安全，堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，也要摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗，以和平方式解決國家之間的分歧和爭端。



習近平指中國經濟韌性強，長期向好基本面不會改變，相信將為世界經濟復甦提供強大動能，強調不論世界發生甚麼變化，中國改革開放的信心和意志不會動搖，也會始終堅持走和平發展道路；又說國家無論大小強弱，無論域內域外，都應該為亞洲添彩而不添亂。