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日報新聞 > 中國

網信辦開展專項行動 解決網絡暴力問題

2022-04-26 列印
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中央網信辦展開「清朗·網絡暴力專項治理行動」，以聚焦解決網絡暴力問題。網信辦要求網站平台認真整治，建立健全長效機制，並點名新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎等大平台。行動五個重點包括，建立健全識別預警機制，細化信息分類標準、強化行為識別和輿情發現；建立健全網絡暴力當事人實時保護機制等。
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