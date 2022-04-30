中共中央政治局召開會議 ﻿習近平：﻿﻿疫情要防住經濟要穩住﻿

國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《國家十四五期間人才發展規劃》。會議提出，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

要切實保障和改善民生



會議指出，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，我國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，做好經濟工作、切實保障和改善民生至關重要。強調疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。亦要加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。

在當前環境，要切實保障和改善民生，穩定和擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定；並堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策。



會議指出，要堅持辦好自己的事，加快構建新發展格局，用改革的辦法解決發展中的問題，加快實現高水平科技自立自強，建設強大而有韌性的國民經濟循環體系。要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。



會議指出，編製《國家十四五期間人才發展規劃》是黨中央部署的一項重要工作，是落實中央人才工作會議精神的具體舉措，要全面加強黨對人才工作的領導，牢固確立人才引領發展的戰略地位，全方位培養引進用好人才。要堅持重點佈局、梯次推進，加快建設世界重要人才中心和創新高地。北京、上海、粵港澳大灣區要堅持高標準，努力打造成創新人才高地示範區。