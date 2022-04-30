  • 2022年4月30日 星期六
  • 27º
  • 87%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 拖屍案洪水橋李家超曾江疫苗通行證

日報新聞 > 中國

長沙大廈倒塌 多人被困瓦礫下

2022-04-30 列印
■長沙望城區雷峰大道，一幢六層高的大廈在昨日中午突然倒塌。
Previous Next

湖南長沙昨日有一幢建築大廈發生倒塌事故，多人被困瓦礫之下，當局正積極展開搜救工作，暫未公佈官方傷亡數字。

事故地點位於長沙望城區雷峰大道，一幢六層高的大廈在昨日中午突然倒塌，據悉大廈二樓為飯店，三樓為私人影院，四至六樓是家庭旅館，並有一個閣樓供自住。附近居民表示，當時聽到一聲巨響，然後就看到樓宇倒塌了，現場揚起一大片灰塵，並指倒塌的樓宇是一幢舊樓。長沙當局派出二十三輛消防車，及一百三十四名消防救援人員前往搜救，已將附近居民撤離事故現場。多個消息顯示現場陸續有人被救出，但截稿前未有官方傷亡數字。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd