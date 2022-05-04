  • 2022年5月4日 星期三
  • 22º
  • 67%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 社交鬆綁堂食東鐵郭榮鏗TVB

日報新聞 > 中國

日防衞省：遼寧號航母編隊 周一穿越宮古海峽

2022-05-04 列印
■日本防衞省確認，解放軍航空母艦遼寧號編隊，周一從東海穿越宮古海峽，進入太平洋。
Previous Next

遼寧號率七艘軍艦通過沖繩和宮古島之間海域。日本防衞省確認，解放軍航空母艦遼寧號編隊，周一從東海穿越宮古海峽，進入太平洋。是繼去年十二月後，再有中國航母編隊進入太平洋。

日方表示，編隊中的解放軍艦，包括導彈驅逐艦南昌艦、西寧號、烏魯木齊號及成都號，以及綜合補給艦呼倫湖號。解放軍護衞艦湘潭號和導彈驅逐艦鄭州號，同日亦經沖繩附近海域進入太平洋。另外有解放軍艦載直升機艦艇在東海海域航行。

中國海軍新聞發言人高秀成表示，遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，是海軍根據年度工作計劃組織的一次例行訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd