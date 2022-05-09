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日報新聞 > 中國

北約炸中國大使館23周年 中塞官員憑弔三烈士

2022-05-09 列印
■中國駐塞爾維亞大使館工作人員前往大使館舊址，憑弔當年犧牲的三名中國記者。
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上周六是中國駐前南斯拉夫大使館被北約轟炸二十三周年，中國駐塞爾維亞大使館工作人員前往大使館舊址，憑弔當年犧牲的三名中國記者。

塞爾維亞政府代表人員與中國駐塞使館人員同行。塞爾維亞內務部長武林表示，永遠不會忘記北約當年的野蠻行徑，斥行動侵犯南斯拉夫及塞爾維亞主權，是對國際法的野蠻踐踏。中國駐塞使館臨時代辦田一澍說，二十三年過去，中塞兩國人民一同流下的血與淚，已凝結成彼此維護國家主權，守護和平安寧的共同心願。

一九九九年五月七日，以美國為首的北約轟炸南斯拉夫，導彈擊中了中國駐南聯盟大使館，造成新華社記者邵雲環、光明日報記者許杏虎和朱穎不幸犧牲，同時炸傷數十人，使館館舍嚴重損毀。
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