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天舟四升空 運太空人物資入艙

2022-05-11 列印
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天舟四號昨日凌晨一時五十六分成功發射升空，開啟中國太空站建造階段任務。搭載天舟四號貨運飛船的長征七號遙五運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，十分鐘後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。

飛船入軌後順利完成狀態設置，採用自主快速交會對接模式，對接空間站天和核心艙後向端口。飛船裝載了神舟十四號三名航天員六個月在軌駐留的消耗品、推進劑、應用實驗裝置和樣品材料、備品備件及部份載荷等物資，交會對接完成後，將轉入組合體飛行段。
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