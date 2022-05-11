天舟四升空 運太空人物資入艙

朋友約飲茶，大家都忙，夾了很長時間，終於找到一個大家都有空檔的午間。到餐廳門外，人頭湧湧，才驚覺是母親節。真是失魂，急急發訊息給我媽媽，跟她說︰「母親節快樂！」我是沒有甚麼節日概念的人，常常後知後覺。...

2022-05-11