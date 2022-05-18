韶關麵包車墮河十死

廣東韶關發生嚴重車禍，一輛麵包車在周一傍晚失控墮河，打撈上岸後確認車上十人全部罹難，當局正調查事故原因。



韶關發佈官方微信號公告，一輛載有十人的麵包車（圖），在周一下午約五時二十分，於湞江區灣頭電站堤壩上墜入河中，當晚被打撈出水，車上十人全部遇難。經初步排查，該車輛當日從湞江區十里亭返回仁化縣，途中失控墮河，原因正在調查中。



省委省政府表達高度重視，要求韶關市迅速全力做好救援和善後工作。韶關市連夜召開工作會議並成立工作專班，研究做好原因調查、善後處置、家屬安撫等工作，部署加強安全隱患排查和駕駛安全教育，並要求對堤壩安全管理進行全面排查，確保人民生命財產安全。