美教堂槍擊案 疑兇涉仇恨台灣

美國南加州一間教堂在周日發生槍擊案，涉事現場為移居當地台灣人的一場聚會，一名台裔醫師在事件中喪生，留下年邁母親和妻兒。當地警方透露，六十八歲疑兇周文偉（見圖）出於政治動機犯案，在其車內發現的字條顯示，他不認同台灣是獨立於中國的國家，當局循仇恨犯罪方向調查案件。



檢方以謀殺等罪名起訴周文偉，他周二以視訊方式提堂。周文偉並非教會教友，從拉斯維加斯開車到加州行兇，檢察官指他在行兇前，先與四十多名信徒聚餐，成功獲取信任，因此當他用鐵鏈鎖門時，並未引起大家注意，檢察官強調，此類行為屬於法律定義上的「埋伏」，將會加重判刑。警方在現場發現數袋彈藥和汽油彈，檢察官指，周文偉原定計劃殺死所有人，然後炸毀教堂，故罪成的話，最高可被判死刑或終身監禁。