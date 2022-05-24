中方强烈不滿促謹言慎行 ﻿拜登稱若台受攻擊﻿﻿願供軍事保衞﻿



美國總統拜登正在日本展開訪問行程，昨天與日本首相岸田文雄舉行會談後，兩人一同會見記者。拜登表示如果台灣受到攻擊，願意提供軍事保衞，強調美國同意「一中政策」，但出兵台灣並不合適。



針對拜登發言，白宮稱美方對台政策不變。中國對言論表示強烈不滿和堅決反對，外交部發言人汪文斌說，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，敦促美方謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

會談在東京元赤坂的迎賓館舉行，拜登承諾將全面參與日本的防衞，加強提供「核保護傘」在內的威懾力和應對力，並支持日本成為聯合國安理會常任理事國。岸田文雄說，為實現自由開放的印度太平洋，「願由日美兩國引領國際社會」。岸田文雄提出明年的七國集團峰會在廣島舉辦，拜登對此亦表示支持。

印太經濟框架啟動 王毅斥搞小圈子



另外，拜登和岸田文雄出席印太經濟框架（IPEF）啟動儀式，印度總理莫迪亦有到場。框架共有十三個啟動成員，除美國和日本外，還包括澳洲、汶萊、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南，涵蓋佔全球經濟生產總值約四成。拜登說，這個框架可以令美國和區內夥伴，應對二十一世紀的挑戰，確保經濟競爭力。



國務委員兼外長王毅批評，美國炮製出來的印太戰略打着「自由開放」旗號，卻熱衷於拉幫結伙搞小圈子，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美國霸權的「馬前卒」，指美方挑動並大打台灣牌、南海牌，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。王毅說，事實將會證明，所謂印太戰略本質上就是一個製造分裂，煽動對抗和破壞和平的戰略，不管做甚麼包裝、換甚麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。