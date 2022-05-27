求穩心態互聯網行業最受青睞 ﻿逾4成內地畢業生﻿﻿優先考慮央企工作﻿

畢業季將至，內地招聘平台獵聘網周二發佈《二○二二應屆大學畢業生就業數據報告》，不足一成的應屆大學畢業生認為就業形勢樂觀，逾四成畢業生優先考慮到國企、央企工作，表現出求穩心態。



﻿報告顯示，七成七畢業生認為就業形勢比較嚴峻，僅百分之九點六九對就業形勢保持樂觀預期；選擇畢業後考研或繼續深造的有一成五，成為除就業外最主要的選擇。畢業生首選企業類型是國企或者央企，佔比四成二，其次是互聯網行業最受青睞。



內地傳媒分析，房地產、互聯網和教育培訓等行業發展速度放緩，企業招聘規模相應收縮，而金融行業受到監管影響，就業機會也整體下降，畢業生因此調整了期望，減少選擇這些行業。機械製造、電子通信、製藥醫療、能源化工等行業進入了高速增長期，對畢業生的吸引力大幅提升，投入這四個行業的人數佔比上升較快。



互聯網依然是釋放就業機會最多的行業，但需求量就出現下滑趨勢，兩年內下降了百分之三點五。近年國家重點發展的實業，例如電子通信、機械製造、製藥醫療行業，對應屆畢業生的需求佔比增長明顯，其中機械製造業最為明顯，從二○二○年的百分之七點七五，增加至一成四。

新一線城市職位多



值得注意的是，畢業生不再選擇蜂擁至一線城市就業，長三角、成渝城市群留才成果開始顯現。上海高校畢業的應屆生在上海本地的求職率最高，其次依序是杭州、重慶、成都。報告指這些「新一線城市」近年加速產業發展進程，釋放大量新人職位，並具有開放包容的引才政策和宜居的環境，因而獲得青睞。根據教育部數據，今年將有一千零七十六萬高校畢業生，較去年增加一百六十七萬人，總量和增量均創歷史新高。﻿