台空軍少尉

墜機殉職

在台灣，高雄空軍官校一名少尉學員昨早駕駛AT-3教練機在高雄實施訓練時墜機，二十三歲的飛行員徐大鈞證實不治。目前空軍司令部已暫停全部飛行訓練。



台灣傳媒報道，失事地點是一處農田，周遭也有不少住宅。有住戶在事發時聽到很大的撞擊聲音，更看到一團黑煙加火球；而在飛機失事前，飛行員有彈射座椅，離開機體，飛機墜落在附近的樹叢，飛行員連同座椅掉在附近田地。