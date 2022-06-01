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台空軍少尉

2022-06-01 列印
■涉事AT-3教練機。
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墜機殉職
在台灣，高雄空軍官校一名少尉學員昨早駕駛AT-3教練機在高雄實施訓練時墜機，二十三歲的飛行員徐大鈞證實不治。目前空軍司令部已暫停全部飛行訓練。

台灣傳媒報道，失事地點是一處農田，周遭也有不少住宅。有住戶在事發時聽到很大的撞擊聲音，更看到一團黑煙加火球；而在飛機失事前，飛行員有彈射座椅，離開機體，飛機墜落在附近的樹叢，飛行員連同座椅掉在附近田地。
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