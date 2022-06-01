中國自主研製的大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」，昨日在廣東珠海首飛成功，飛機在空中飛行二十分鐘後安全降落，狀態良好，操作系統正常。「鯤龍AG600」最大起飛重量六十噸，最大載水量十二噸，可應用在水上救援、大型救火等任務。今次試飛的機型屬於「全狀態新構型」，比早期同型號的驗證機更安全，投水量更大，航程更遠，計劃明年進入實戰應用。
鯤龍AG600
中國自主研製的大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」，昨日在廣東珠海首飛成功，飛機在空中飛行二十分鐘後安全降落，狀態良好，操作系統正常。「鯤龍AG600」最大起飛重量六十噸，最大載水量十二噸，可應用在水上救援、大型救火等任務。今次試飛的機型屬於「全狀態新構型」，比早期同型號的驗證機更安全，投水量更大，航程更遠，計劃明年進入實戰應用。
最快月中出發 包返港隔離酒店費 遊日團搶客 2.2萬元玩8日
等了超過兩年，遊日不再是夢。日本由六月十日起恢復接待外國觀光團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，可免檢測及隔離入境。有本港旅行社推出小包團，受熱烈追捧，最快本月中出團，八天十人團每人收費二萬二千多元，包...
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烏國2200萬噸穀物無法輸出
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屋苑頻錄換樓客承接
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恒指五窮月升325點 吉利累漲兩成最威
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歷劫八月首復賽 烏軍戰鬥「格」
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向狙擊出軌醜聞記者求饒 汪小菲道歉：不再打擾大S
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李一飄 - 官民懶懶閒 怎撲酒吧疫潮｜社論
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仲達 - 包裝大獎扶搖直上 ｜頭號目標
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