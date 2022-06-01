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鯤龍AG600

2022-06-01 列印
■水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」。
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首飛成功
中國自主研製的大型水陸兩棲飛機「鯤龍AG600」，昨日在廣東珠海首飛成功，飛機在空中飛行二十分鐘後安全降落，狀態良好，操作系統正常。「鯤龍AG600」最大起飛重量六十噸，最大載水量十二噸，可應用在水上救援、大型救火等任務。今次試飛的機型屬於「全狀態新構型」，比早期同型號的驗證機更安全，投水量更大，航程更遠，計劃明年進入實戰應用。
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