狂漢東莞超市隨機斬人 4歲童重傷

廣東省東莞周四發生隨機傷人事件，一名男子在超市持刀，見人就斬，導致六名市民受傷，其中一名四歲小孩重傷，一度失去心跳和脈搏。



事發於周四中午，在東莞東城區萬達商城地下一樓的超市，一名受傷婦人抱著流血的小孩求救，警方到場將二十五歲湛姓疑犯拘捕。網民發現，疑犯早前在社交平台發佈揮刀的影片，還自稱「我是命令新冠肺炎病毒消滅東莞市全部人的天皇陛下」。網民直指男子明顯有精神問題，但國內嚴密的監控與網絡審查，仍未能阻止悲劇發生。