任睇No.1
  • 29º
  • 83%
  • 2022年6月6日 星期一
熱門： 陳國基劉梓浩許智峯強尼特普長索島

日報新聞 > 中國

巡邏機近距離被解放軍攔截 澳洲國防部形容行為危險

2022-06-06 列印
■澳洲國防部稱一架P-8巡邏機被解放軍一架戰機攔截。
Previous Next

澳洲國防部表示，空軍一架P-8巡邏機在五月二十六日，於南海的國際空域飛行期間，被一架解放軍殲-16戰機攔截，形容行為危險，威脅偵察機及人員安全。澳洲總理阿爾巴內塞稱已透過合適渠道，向中國表達關注。

澳方指出，P-8巡邏機當時正執行例行巡邏任務，遇上解放軍的殲-16戰機近距離飛至前方，該戰機釋放一堆含有金屬鋁的碎屑，被澳方巡邏機的引擎吸入。國防部長馬爾斯說，澳洲不會受事件嚇怕，會繼續進行符合國際法的活動，確保南海航行自由。

加拿大總理杜魯多上周四指，加國軍機執行聯合國批准的對北韓監視行動，多次遭到解放軍戰機干擾，將向北京提出交涉，並稱對中國的干擾行為感到極度不安。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd