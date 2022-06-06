巡邏機近距離被解放軍攔截 澳洲國防部形容行為危險

澳洲國防部表示，空軍一架P-8巡邏機在五月二十六日，於南海的國際空域飛行期間，被一架解放軍殲-16戰機攔截，形容行為危險，威脅偵察機及人員安全。澳洲總理阿爾巴內塞稱已透過合適渠道，向中國表達關注。



澳方指出，P-8巡邏機當時正執行例行巡邏任務，遇上解放軍的殲-16戰機近距離飛至前方，該戰機釋放一堆含有金屬鋁的碎屑，被澳方巡邏機的引擎吸入。國防部長馬爾斯說，澳洲不會受事件嚇怕，會繼續進行符合國際法的活動，確保南海航行自由。



加拿大總理杜魯多上周四指，加國軍機執行聯合國批准的對北韓監視行動，多次遭到解放軍戰機干擾，將向北京提出交涉，並稱對中國的干擾行為感到極度不安。