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中國實施新信訪條例更貼近群眾

2022-06-07 列印
■新信訪條例強調對待信訪人不能態度惡劣、作風粗暴，亦不得打擊報復信訪人。
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中國實施新信訪條例，適用範圍從政府行政部門擴大至各級的黨、人大、政協等六個機關、群體組織和國有企事業單位，強調對待信訪人不能態度惡劣、作風粗暴，亦不得打擊報復信訪人，否則依規依紀依法嚴肅處理，構成犯罪則追究刑事責任。

學者認為，新條例提升對黨員的要求，民眾上訪維權可能會令領導不高興，而出現攔截或壓制信訪人的情況，將信訪誤解成維穩，《條例》加入定期接待群眾來訪和下訪要求，反映中央要求更貼近群眾。
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