女子拒搭訕遭一群男子圍毆

河北唐山上周五發生一宗暴力打人事件，一名男子騷擾兩名正在用餐的女子，疑搭訕不果發生衝突，隨後四名女子被一群男子在店外持續圍毆。當局昨日將九名涉案疑犯全部拘捕歸案。



唐山打人事件引起社會高度關注，話題佔據微博熱搜榜多日。事發場所為一間燒烤店，片段顯示多名男子在店門外毆打四名女子。唐山市公安局表示，受傷的四名女子其中兩人傷勢較重，在轄區某醫院接受治療，情況穩定。涉案疑犯在事後旋即逃往其他城市，在其他省份的警方部門協助下，當局昨日把九名涉案男子全部歸案。



《人民日報》、央視和全國婦聯機關報《中國婦女報》先後刊文要求嚴懲並徹查案件。據警方通報，九名涉案人員中有五名有前科，多為尋釁滋事、非法拘禁和故意傷害等，全案交由河北廊坊市廣陽警方偵查辦理。