女子拒搭訕遭一群男子圍毆

唐山打人事件引起社會高度關注，話題佔據微博熱搜榜多日。事發場所為一間燒烤店，片段顯示多名男子在店門外毆打四名女子。唐山市公安局表示，受傷的四名女子其中兩人傷勢較重，在轄區某醫院接受治療，情況穩定。涉案疑犯在事後旋即逃往其他城市，在其他省份的警方部門協助下，當局昨日把九名涉案男子全部歸案。
《人民日報》、央視和全國婦聯機關報《中國婦女報》先後刊文要求嚴懲並徹查案件。據警方通報，九名涉案人員中有五名有前科，多為尋釁滋事、非法拘禁和故意傷害等，全案交由河北廊坊市廣陽警方偵查辦理。
炒場黨搶運動場地牟利，市民嬲嬲，康文署無符。署方上月初出新招，規定租場者必須親身到場並留足全場，場地職員更實地抽查，但「道高一尺，魔高一丈」，有波友稱草地足球場炒風熾熱，不少炒家索性現身，並坐足全場，...
2022-06-13
內地當局以多次驗出孔雀石綠及結晶紫等禁藥為由，宣佈今日起暫停台灣石斑魚輸入。台灣養殖戶憂心忡忡。中國海關總署十日發佈通知稱，因多次檢出禁用藥物，自十三日起暫停台灣地區石斑魚輸入大陸。台灣的行政院長蘇貞...
2022-06-13
代表一萬五千五百名現任和前任女員工，起訴科技巨擘Google的律師事務所表示，Google已同意支付一億一千八百萬美元，就性別歧視的訴訟達成和解。 訴訟案的原告包括經理、工程師、營業代表等職位的女性...
2022-06-13
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
美國通脹未見頂，出乎預期再創40年新高，重燃進取加息憂慮，適本周美國議息增添幾分不明朗，港股反彈動力勢受外圍影響。但證券界人士認為，美股跌勢對港股影響較小，市場主要持續關注中國經濟復甦及對監管放寬取態...
2022-06-13
今晚世界盃南美洲和亞洲附加賽，秘魯於卡塔爾艾雷恩中立場鬥澳洲。秘魯有名將荷西古里路缺陣，幸有另一老射手拿柏度拿狀態大勇，今仗可望擊敗防守不穩的袋鼠軍團，贏得決賽周倒數第二張入場券，客勝去馬。（香港時間...
2022-06-13
新冠肺炎肆虐近三年，美容院不斷被逼停業，本年初第5波疫情反覆，高峰期美容業停業3個月，《頭條日報》收到獨家消息，連環幾波疫情，令黃智賢（Ben）迫不得已放棄辛苦建立咗4年嘅美容王國，數月前已低調地將醫...
2022-06-13
「健康人生贏得起」是富通保險的經營理念，蘊含着我們的態度和誠意，而對廣大市民、客戶、員工及所有合作夥伴而言，更是個承諾。最近，我們製作了全新的電視廣告，帶出箇中意義，大家可以透過以下的QR Code重...
2022-06-13
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13