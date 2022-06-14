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北京多區落雹砸穿車

2022-06-14 列印
■北京多區在周日晚間落冰雹及暴雨。
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受強對流天氣影響，北京多區在周日晚間落冰雹及暴雨，最大冰雹直徑五厘米。不少民眾的車輛擋風玻璃被冰雹砸碎，屋頂、道路上都堆積着一片白色的冰雹。

中央氣象台周日晚上九時發出冰雹黃色預警信號，北京延慶、懷柔、密雲、平谷、順義、昌平及通州等七區落雹。冰雹夾雜大雨的惡劣天氣持續了幾十分鐘，天空中閃電雷鳴，部份路面出現積水。

據北京市氣象台消息，周日下午二時至九時，北京城區最大降水量為朝陽樓梓莊二十二點七毫米；全市最大降雨量為密雲冶仙塔八十七點五毫米；最大小時雨強為順義李遂，錄得每小時七十六點七毫米。
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