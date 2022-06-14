男童與狗出門後失蹤 其後被發現伏屍山林

雲南文山市古木鎮一名兩歲半男童，在自家院子走失，家屬懸賞十萬尋子。警方在周日的搜索行動，於山林發現男童屍體。



該名男童在五月二十九早上，在自家院子一同與家中的金毛犬走失。家犬於八日自行回家，但孩子仍不見蹤影，家屬隨即發佈尋人啟事，表示如果直接安全送回孩子，可獲十萬元人民幣報酬，其他事情既往不咎。家屬指出，在孩子走失當日已經報警，警方多次調查都沒有發現任何蛛絲馬跡。文山市公安局昨日通報，周日中午在男童居住的布都村附近山林，找到一具屍體，經家屬確認後證實是失蹤男童常某善，正展開進一步調查。