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日報新聞 > 中國

習近平將主持 金磚國家領導人會晤

2022-06-18 列印
■習近平在會晤前亦會主持全球發展高層對話會，討論新時代全球發展夥伴關係。
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外交部發言人華春瑩昨日宣佈，國家主席習近平將於本月二十三日，在北京主持金磚國家領導人第十四次會晤。會晤以視像方式舉行，主題為「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」。
  在會晤前一日，習近平將以視像方式，出席金磚國家工商論壇開幕儀式，並發表主旨演講。習近平同樣會以視像方式，在二十四日主持全球發展高層對話會，主題為「構建新時代全球發展夥伴關係，攜手落實二○三○年可持續發展議程」。金磚國家領導人、有關新興市場國家及發展中國家領導人將共同出席。
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