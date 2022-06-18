任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月18日 星期六
熱門： 許方輝檢疫酒店加息酒吧快測八達通消費券

日報新聞 > 中國

美駐華大使伯恩斯：美中關係處50年來低點

2022-06-18 列印
■美國駐華大使伯恩斯出席智庫座談會再次表達對美中關係不樂觀。
Previous Next


美國駐華大使伯恩斯在北京透過視像方式，出席美國智庫布魯金斯學會的座談會，再次形容美中關係處於五十年來低點。
伯恩斯認為，中國在太多地多具有侵略性，對美中關係不樂觀，指兩國政府應以成熟、不影響區域安全的方式競爭，避免令競爭演變為更大的衝突或分歧。

據報華府正安排總統拜登與國家主席習近平舉行電話會談，預計將在夏季成事，但未透露兩人可能討論的議題。中國外交部回應表示，沒有可以提供的消息，強調中美之間保持各層次的溝通、交流是有益的。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd