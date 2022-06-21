台實彈演練

火箭故障突爆炸

台灣軍方昨日早上九時許，在屏東九鵬基地進行實彈射擊訓練，一枚雷霆2000火箭彈因不明原因未能射出，直接在發射箱內爆炸。由於人員是遙距操作，意外未有造成人員傷亡。軍方叫停演練並成立小組調查爆炸原因。



涉事的雷霆2000多管火箭系統由中科院自行研發，二○一二年起供台灣陸軍使用，主要用於反登陸作戰，可摧毀海上敵軍及登陸灘岸的兵力。系統可以在一分鐘內發射全部火箭彈，導彈範圍涵蓋六個足球場面積，射程達七至四十五公里。