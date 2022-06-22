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廣東暴雨成災　韶關或現50年一遇洪水

2022-06-22 列印
■韶關市區周日起嚴重水浸。
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內地持續受極端天氣影響，廣東多地暴雨成災。韶關昨日消息指，全市累計平均雨量七百四十一點八毫米，局部地區達到一千五百二十七點五毫米，超越有紀錄以來的同期高位。研判指韶關可能發生五十年一遇的洪水。

韶關市區周日起嚴重水浸，逾一千處道路塌方，逾五百間房屋倒塌，廣鐵集團暫停途經韶關的「京廣普鐵列車」運行。市三防指揮部宣佈將防汛應急響應提升至最高級別，昨日和今日全市停工停課停運，呼籲沿河及低窪地區居民疏散避險。

另外，廣東省水文局佛山水文分局昨晚將北江幹流水道三水段洪水，由黃色預警升級為洪水橙色預警。
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