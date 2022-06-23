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天津燃氣爆炸23傷

2022-06-23 列印
■天津市寶坻區一處路口，周二傍晚發生爆炸。
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天津周二傍晚發生燃氣爆炸事故，造成二十三人受傷，其中三人嚴重燒傷，正留醫接受治療。天津市寶坻區在周二四時許，北城東路與吳蘇路交口附近發生燃氣爆炸事故。二十三名傷者中，有三人嚴重燒傷，正留醫接受治療，十五名輕傷者須留院觀察，另外五名輕傷者經治療後已經出院。寶坻區應急管理局通報稱，事故起因是由於有人違規施工，造成燃氣洩漏。

天津市政府作出批示，要求市衞健委和寶坻區委立即全力組織搶救傷者，市應急管理局等部門和寶坻區要認真核查事故原因，防止出現後續事故，同時要深入開展隱患排查，堅決杜絕類似事故發生。
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