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河北液化石油氣瓶爆炸 2死20傷

2022-06-25 列印
■爆炸地點是連排建築，有不少燒烤和餐飲店舖。
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河北省三河市昨日早上發生液化石油氣瓶爆炸事故，造成二人死亡，二十人受傷。當局正展開事故原因調查及善後工作。
三河市人民政府通報，昨日早上九時十八分，燕郊開發區福成尚街時代廣場一間店舖，發生液化石油氣瓶爆炸事故，現場搜救工作於下午一時半結束。事故共造成二十二人受傷，其中兩人經搶救無效死亡。事故原因及善後工作正在有序進行。

內地傳媒報道，附近一些店舖遭爆炸波及，損失嚴重。有受訪人士指出，爆炸地點是一幢兩層高的連排建築，整排基本上都是以燒烤和餐飲為主的店舖。
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