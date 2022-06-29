廣東考生3度入北大賺獎金

廣東茂名學生全炫宇今年憑着高考六百九十四分，成為茂名市狀元，並考上北京大學。令人意想不到的是，今年已經是他第三次考上北大，共賺取了二百萬元人民幣的獎金。事件引發網民討論是否存在違法問題，教育部門成立工作小組緊急展開調查。



內地傳媒報道，全炫宇在二○二○年就考上北大，但他決定到湛江市一間高中重讀，翌年再次考上北大，全炫宇仍然沒有升學入讀，而是在另一所學校繼續重讀，今年第三次考上北大。靠着不斷考上北大，全炫宇三年賺取共二百萬元人民幣的狀元獎勵金。



一名全炫宇的老師表示，他具備真才實學，因為對專業不滿意，才選擇復讀重考。北京大學黨委宣傳部一名工作人員指，若真是「職業考生」，一般不太可能再給他發錄取通知。有網友認為，只要法律不禁止，「職業考生」實現自身利益最大化，並沒有問題，考卷面前人人平等。