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內房「西瓜可買樓」代替首期促銷樓盤

2022-07-01 列印
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為穩定樓市，去年下半年以來至二十二個城市發佈政策或指引，要求房地產企業不得隨意降價銷售。但受政策影響，企業無法根據市場情況降價促銷，以藉快速銷售保持金流暢通，形成了進退兩難的不利局面。

澎湃新聞報道，最近多間房企都紛紛推出奇招幫助樓盤銷售，嘗試通過蔬果和糧食等農產品來抵扣首期，從而吸引當地購房者入手，加快售出庫存。其中，有房企推出「西瓜換房，最高抵十萬元」的活動，以十元一斤的價格收購西瓜沖抵房款。

這些花式也許是為了繞過政策對房地產降價促銷的限制。業界分析認為，房企探索出提升銷售業績的新方式，能夠一定程度避免疲態情緒，也反映出房企對於銷售回暖的迫切性較高，但如果打着愛心助農的旗號變相逃過監管政策，這樣的做法就不可取。
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